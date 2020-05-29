بـ628 حالة.. مكة تتصدر مدن المملكة في الشفاء من كورونا

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في عدد حالات التعافي من فيروس كورونا بتسجيل 628 حالة، من أصل 2460 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقُا لوزارة الصحة.

وقال موقع إحصائيات كوفيد بالمملكة التابع لوزارة الصحة، إن مدينة جدة سجلت 593 حالة تعاف، تلتها الرياض 582، والدمام 168، والخبر 128، والطائف 67، والقطيف 62، وجدة 35، والظهران 31.

ووفق الموقع، سجلت، الجبيل 30، والمدينة المنورة 25، وشقراء 12، وبقيق 10 حالات، وحائل7، وبيشة 6، وخميس مشيط وحزم الجلاميد وبيش والقويعية والخرج 5 حالات لكل منها.

فيما سجلت، حفر الباطن والدرعية والسحن والقريع 4 حالات لكل منها، وجديدة عرعر وحوطة بني تميم والهدا 3 حالات لكل منها.

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بينما تم تسجيل حالتي تعافٍ في كل من: تبوك وأبها ووادي الدواسر وأم الدوم.

وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الشعبة والسليمانية وعقلة الصقور والدلم ومحايل والخرمة والغزالة وضرما والمويه وثادق وظهران الجنوب والمزاحمية والنعيرية والخفجي وميسان وراس تنورة .

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 81766، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 57013، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 458 حالة، وتم تسجيل 17 حالة وفاة، و2460 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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