بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يطلب إفادة إمام لم يحضر وقت الصلاة

طالب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، إفادة أحد الأئمة الذي لم يحضر وقت الصلاة، أثناء جولة تفقدية له على عدد من مساجد الرياض.

ونشرت قناة الإخبارية فيديو لجولة وزير الشؤون الإسلامية، الذي قال: «إن الإمام إذا كان بلغ بحضوره ولم يحضر لمعرفة طلبات المسجد تؤخذ إفادته».

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يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت رفع الإيقاف عن صلاة الجماعة بالمساجد، وأن أول صلاة ستكون صلاة فجر الأحد القادم 8 شوال.

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