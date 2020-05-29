أثناء جولة له بمساجد الرياض
طالب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، إفادة أحد الأئمة الذي لم يحضر وقت الصلاة، أثناء جولة تفقدية له على عدد من مساجد الرياض.
ونشرت قناة الإخبارية فيديو لجولة وزير الشؤون الإسلامية، الذي قال: «إن الإمام إذا كان بلغ بحضوره ولم يحضر لمعرفة طلبات المسجد تؤخذ إفادته».
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت رفع الإيقاف عن صلاة الجماعة بالمساجد، وأن أول صلاة ستكون صلاة فجر الأحد القادم 8 شوال.
اقرأ أيضًا:
الشؤون الإسلامية تحدد توقيت أول صلاة بالمساجد والجوامع بعد رفع الإيقاف
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية يطلب إفادة إمام لم يحضر وقت الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.