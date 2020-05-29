شاهد.. القبض على متهم بسرقة أجهزة صراف آلي ومراكز تجارية بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي القبض على متهم بارتكاب حوادث سرقة لأجهزة الصراف الآلي والمراكز التجارية.

ووثقت مقاطع مصورة نشرها سناب الداخلية عددًا من السرقات التي قام بها المتهم

ووفق سناب الداخلية، أسفرت إجراءات الاستدلال البحثي حول شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، عن ارتكابه حوادث سرقة صيدليات ومراكز تجارية، باقتحامها وكسر أقفالها، والاستيلاء على المبالغ مالية منها.

وضبطت الشرطة المتهم، متلبسا بتكسير باب غرفة صراف أحد البنوك (شرق الرياض) بواسطة آلة صلبة كانت بحوزته.

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وأقر المتهم بارتكاب 4 محاولات سرقة لأجهزة الصراف الآلي لعدد من البنوك، وأقر بسرقة 7 مراكو تجارية، و33 صيدلية بينها 6 صيدليات بالمنطقة الشرقية.

وقد تجاوزت المبالغ المالية التي سرقها خلال عمليات السرقة 280 ألف ريال، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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