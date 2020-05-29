بشأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووفق الجريدة الرسمية، فقد جاء نص القرار كالتالي: تقرر الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثامن بعد المائة)، المنعقد في دولة الكويت يوم 28 صفر 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر 2018م، في شأن رفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من (5٪) إلى (10٪) لمدة عام من تاريخ تطبيقه في 23 أكتوبر 2018م، وعلى أي قرار يصدر لاحقًا من اللجنة في شأن تمديد العمل بقرارها المشار إليه. Advertisements اقرأ أيضًا «أم القرى»: مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام الرعاية الصحية النفسية تأكيدًا لـ«عاجل».. الجريدة الرسمية تنشر خبر إلغاء تنظيم المجمع الفقهي بالمملكة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أم القرى» تنشر موافقة «الوزراء» على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.