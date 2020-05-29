الرياض وجدة ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في عدد إصابات كورونا، مسجلة 483 حالة، من أصل 1581 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وجاءت مدينة جدة في المرتبة التالية مسجلة 251 حالة، ثم مكة المكرمة 189 حالة، والدمام 124 حالة، والهفوف 107 حالة، والمدينة المنورة 52 حالة، والجبيل 49 حالة.

وخليص 33 حالة، والقطيف 30 حالة، وبقيق 26 حالة، والخبر 18 حالة، وحائل 15 حالة، والطائف 14 حالة، والظهران 13 حالة، وأحد رفيدة والخرج 11 حالة لكل منها، ووادي الدواسر 10 حالات، ونجران 9 حالات، وينبع 8 حالات.

وتبوك 7 حالات، وأبها وخميس مشيط والسليل وحوطة بني تميم 6 حالات لكل منها، وبريدة وحفر الباطن وحريملاء 5 حالات لكل منها، وصفوى وبيش والزلفي ورماح 4 حالات لكل منها، والعيون ورنية والنماص وصبيا وشرورة والقويعية ورويضة العرض وتمير 3 حالات لكل منها.

وتم تسجيل 2 حالة في كل من: الجفر وقلوة والسحن والخاصرة والمجاردة وبيشة والنعيرية وجازان ورابغ وليلى والدلم.

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وتم تسجيل حالة واحدة في كل من: الوجه والمخواة وطبرجل والعيص ووادي الفرع والبكيرية والرس وعنيزة والهدا والمضة ووادي بني هشبل وسبت العلاية والدرب والعارضة والداير والعويقلة وعفيف وضرماء وشقراء وثادق.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 81766، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 57013، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 458 حالة، وتم تسجيل 17 حالة وفاة، و2460 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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