شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 2460 حالة تعافٍ جديدة من كورونا والإجمالي 57,013 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2460 حالة تعافٍ جديدة من كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (57,013) حالة. و تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بالفيروس، 17 حالة وفاة .

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