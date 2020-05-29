السعودية | افتراضياً.. السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن بالرياض

شكرا لقرائتكم افتراضياً.. السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظم السعودية، بالشراكة مع الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل مؤتمر المناحين لليمن 2020م افتراضيًا، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

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هذا وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وسوف يبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).

كما سيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة وزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام يشارك فيه المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحافي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.