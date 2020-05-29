السعودية | بعد حملة كلنا مسؤول.. "نعود بحذر" شعار المرحلة القادمة

شكرا لقرائتكم بعد حملة كلنا مسؤول.. "نعود بحذر" شعار المرحلة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية (#نعود_بحذر)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتعتمد فلسفة الهوية اللفظية والبصرية على معنى العودة، مع ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية، معبرًا عن التدرج بعدة ألوان، تبدأ باللون الأزرق من اليمين الذي يمثل العودة، وتتدرج الألوان إلى الأزرق الغامق فالبنفسجي فالأحمر، لتنتهي في اليسار باللون البرتقالي الذي يحمل معنى التحذير.

ويأتي إطلاق هذه الهوية امتداداً لهوية الحملة التوعوية (#كلنا_مسؤول) التي شاركت بها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلًا كبيرًا جدًا من الجمهور، وحققت نجاحًا واسعًا، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.

وقد أصدر مركز التواصل الحكومي دليلًا إرشاديًا لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها، من خلال الرابط المنشور على حساب التواصل الحكومي في "تويتر"، ومن موقع التواصل الحكومي cgc.gov.sa .

من أحد المراكز التجارية في الرياض - فرانس برس

يأتي ذلك، بعدما بدأت السعودية أمس الخميس، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

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كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.

2ـ المراكز التجارية (المولات).

مع التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

مدينة جدة

وابتداءً من يوم الأحد المقبل، حتى 20 يونيو 2020م، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية.