، في أول 6 أيام من شوال .. السعودية تسجيل 79 حالة وفاة بسبب كورونا ،

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كشفت بيانات وزارة الصحة المحدثة بشكل يومي عن تسجيل 79 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في السعودية في أول ستة أيام من شهر شوال الحالي، حيث قفز العدد الإجمالي إلى 458 حالة معظمها تعاني من أمراض مزمنة.
وجاءت الحالات على النحو التالي: "الأول من شوال 11حالة، الثاني من شوال9 حالات، الثالث من شوال 12حالة، الرابع من شوال 14حالة، الخامس من شوال 16حالة والسادس من شوال 17حالة".
وقال مختصون: نسبة الوفيات في السعودية بسبب الفيروس تبقى ضئلة جداً مقارنة بالأرقام المسجلة عالمياً حتى الآن، حيث جاء ذلك نتيجة للإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة والتدابير الاحترازية التي طبقتها بحانب الكشف المبكر من خلال التقييم الذاتي والمسح النشط، والفحوص الموسعة، والتقصي القوي الذي يتم إجراؤه.
وأشاروا إلى سهولة وصول الأفراد للخدمات الصحية واستيعابية المنشآت الصحية للمستفيدين، مع جودة الخدمات التي يتم تقديمها عبر بروتوكولات علاجية متقدمة وعديدة بالعشرات، وتحدث بشكل دوري ودائم.
وقد تم تحديث البروتوكول العلاجي أربع مرات منذ بداية الجائحة، كثمرة لجهود جبارة بذلتها الكوادر وعدد من الخبراء الوطنيين المتميزين.
ووصل عدد الحالات المسجلة حتى الآن 81766، تعافى منها 57013 وهم الأغلبية فيما لايزال البقية يتلقون الرعاية الصحية .
وقالت وزارة الصحة: الجائحة مستمرة والفيروس موجود، ولا يوجد من يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 04:50 PM
العدد الإجمالي لضحايا الفيروس بلغ 458 .. والرقم يعتبر ضئيلًا جداً
كشفت بيانات وزارة الصحة المحدثة بشكل يومي عن تسجيل 79 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في السعودية في أول ستة أيام من شهر شوال الحالي، حيث قفز العدد الإجمالي إلى 458 حالة معظمها تعاني من أمراض مزمنة.
وجاءت الحالات على النحو التالي: "الأول من شوال 11حالة، الثاني من شوال9 حالات، الثالث من شوال 12حالة، الرابع من شوال 14حالة، الخامس من شوال 16حالة والسادس من شوال 17حالة".
وقال مختصون: نسبة الوفيات في السعودية بسبب الفيروس تبقى ضئلة جداً مقارنة بالأرقام المسجلة عالمياً حتى الآن، حيث جاء ذلك نتيجة للإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة والتدابير الاحترازية التي طبقتها بحانب الكشف المبكر من خلال التقييم الذاتي والمسح النشط، والفحوص الموسعة، والتقصي القوي الذي يتم إجراؤه.
وأشاروا إلى سهولة وصول الأفراد للخدمات الصحية واستيعابية المنشآت الصحية للمستفيدين، مع جودة الخدمات التي يتم تقديمها عبر بروتوكولات علاجية متقدمة وعديدة بالعشرات، وتحدث بشكل دوري ودائم.
وقد تم تحديث البروتوكول العلاجي أربع مرات منذ بداية الجائحة، كثمرة لجهود جبارة بذلتها الكوادر وعدد من الخبراء الوطنيين المتميزين.
ووصل عدد الحالات المسجلة حتى الآن 81766، تعافى منها 57013 وهم الأغلبية فيما لايزال البقية يتلقون الرعاية الصحية .
وقالت وزارة الصحة: الجائحة مستمرة والفيروس موجود، ولا يوجد من يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.
، في أول 6 أيام من شوال .. السعودية تسجيل 79 حالة وفاة بسبب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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