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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .
وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.تونس فيروس كورونا الجديد
تونس تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-29
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .
وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
04:16 PM
واستقرار في حالات الوفيات عند 48 شخصًا
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد مع استقرار في حالات الوفيات في حدود 48 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد .
وأفادت الوزارة، في بيانها اليومي لمتابعة تطورات انتشار الفيروس في تونس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس مع تسجيل 946 حالة تعافٍ، إضافة إلى 77 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
، تونس تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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