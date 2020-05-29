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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبت مخبريًّا من أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ثلاث منها من المقيمين المخالطين لوافدين، والأخيرة من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1172 إصابة.
وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1292 شخصًا.
وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جراء الفيروس على 26 وفاة؛ فيما سجل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 705 حالات.لبنان فيروس كورونا الجديد
لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-29
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبت مخبريًّا من أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ثلاث منها من المقيمين المخالطين لوافدين، والأخيرة من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1172 إصابة.
وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1292 شخصًا.
وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جراء الفيروس على 26 وفاة؛ فيما سجل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 705 حالات.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
04:12 PM
العدد التراكمي للحالات يرتفع إلى 1172
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبت مخبريًّا من أربع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ثلاث منها من المقيمين المخالطين لوافدين، والأخيرة من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1172 إصابة.
وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1292 شخصًا.
وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جراء الفيروس على 26 وفاة؛ فيما سجل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 705 حالات.
، لبنان: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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