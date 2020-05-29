شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: نزيف الأنف لا يعني ارتفاع الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، صحة المفهوم القائلة بأن " أغلب اللي يجيهم نزيف من الأنف (الرعاف) بسبب ارتفاع الضغط " . نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، صحة المفهوم القائلة بأن " أغلب اللي يجيهم نزيف من الأنف (الرعاف) بسبب ارتفاع الضغط " . وأضاف أن الصحيح هو " أغلبهم عنده مجموعة شعيرات دموية دقيقة في الجزء الأمامي من الأنف تسمى(ضفيرة كاسل باك) وهي مسؤولة عن 90% من حالات نزيف الأنف " .

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