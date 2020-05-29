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مدة الخدمة القصوى بين شركة التأمين ومقدم الخدمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني مدة الخدمة القصوى بين شركة التأمين ومقدم الخدمة.

وذكر أن مقدم الخدمة يرسل طلب موافقة تحمل تكاليف علاج المستفيد خلال 15 دقيقة إلى شركة التأمين، لتقوم الشركة بالرد على طلب تقديم العلاج للمستفيد خلال 60 دقيقة.

وأضاف أن مقدم الخدمة يرد على أى استفسارات أو ملاحظات إن وجدت حول طلب الموافقة خلال 30 دقيقة، وفي حال عدم إرسال الشركة الرد على طلب الموافقة خلال 60 دقيقة من إرسالها تعتبر موافقة.

ونوه بأن مدة رفع المطالبات من تاريخ الاستحقاق هي 45 يوم عمل، في حين مدة تسوية المطالبات من تاريخ استيلامها هى 45 يوم عمل.

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