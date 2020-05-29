شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية بعد موافقة «الوزراء» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرّر مجلس الوزراء، تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 20-9-1435هـ.

وذلك على النحو الآتي:

أولاً : تعديل المادة (الرابعة) الخاصة باختصصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية وذلك على النحو الآتي:

1- حذف الفقرة (2).

2- إضافة عبارة “إذا دعت الحاجة إلى ذلك” إلى الفقرة (7) - التي أصبحت الفقرة (6) بعد تعديل المادة - لتصبح بالنص الآتي : “تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص، لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

ثانيـــــاً: حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

ثالـثــــاً: تعديل المادة (الثالثة) الخاصة بمجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1/أ)، لتصبح بالنص الآتي: “ وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيساً”.

2- تعديل الفقرة (2/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: “وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضواً ونائباً للرئيس”.

3- تعديل الفقرة (3/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: “مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً للمجلس”.

4- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (10/أ) ، بالنص الآتي: “ممثـل مـن وزارة العـدل عضواً”.

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5- إضافة فقـرة (الفقـرة رقـم (11/أ) ، بالنص الآتي: “ممـثل مـن وزارة الداخلية عضواً”.

6- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (12/أ) ، بالنص الآتي: “ممثل مـن النيابة العامة عضواً”.

رابعـــاً: تعديل المادة (السادسة)الخاصة بمجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:

1- إحلال عبارة “مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية” محل عبارة “مستشار شرعي من وزارة العدل” الواردة في الفقرة (1/أ).

2- إحلال عبارة “مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً” محل عبارة “مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس” الواردة في الفقرة (2/أ).

3- إحلال عبارة “طبيبان نفسيان بدرجة استشاري” محل عبارة “طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري” الواردة في الفقرة (3/أ).

4- إضافة فقرة (الفقرة رقم (7/أ) بالنص الآتي: “ممثل من وزارة العدل عضواً”.

5- إضـافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (8/أ) بالنص الآتي: “ممثـل مـن وزارة الداخليـة عضواً”.

6- إضافـة فقـرة (الفقرة رقم (9/أ) بالنص الآتي: “مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً”.

7- إحلال كلمة (ثلاث) محل كلمة “أربع” الواردة في الفقرة (ب) ، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: “مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة”.

8- إضافة عبارة “أو من يفوضه” إلى الفقرة (ج)، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: “يعين وزير الصحة - أو من يفوضه - السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله”.

خامساً: إضافة فقرة (الفقرة (ح)إلى المادة (الثامنة) الخاصة باجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالنص الآتي: “يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له”.