تفاصيل تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية بعد موافقة «الوزراء»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قرّر مجلس الوزراء، تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 20-9-1435هـ.
وذلك على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الرابعة) الخاصة باختصصات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية وذلك على النحو الآتي:
1- حذف الفقرة (2).
2- إضافة عبارة “إذا دعت الحاجة إلى ذلك” إلى الفقرة (7) - التي أصبحت الفقرة (6) بعد تعديل المادة - لتصبح بالنص الآتي : “تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص، لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.
ثانيـــــاً: حذف الفقرة (1) من المادة (السابعة) الخاصة باختصاصات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالـثــــاً: تعديل المادة (الثالثة) الخاصة بمجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1/أ)، لتصبح بالنص الآتي: “ وكيل الوزارة للخدمات العلاجية بوزارة الصحة رئيساً”.
2- تعديل الفقرة (2/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: “وكيل مساعد لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة عضواً ونائباً للرئيس”.
3- تعديل الفقرة (3/أ) ، لتصبح بالنص الآتي: “مدير عام الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً للمجلس”.
4- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (10/أ) ، بالنص الآتي: “ممثـل مـن وزارة العـدل عضواً”.
5- إضافة فقـرة (الفقـرة رقـم (11/أ) ، بالنص الآتي: “ممـثل مـن وزارة الداخلية عضواً”.
6- إضافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (12/أ) ، بالنص الآتي: “ممثل مـن النيابة العامة عضواً”.
رابعـــاً: تعديل المادة (السادسة)الخاصة بمجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وذلك على النحو الآتي:
1- إحلال عبارة “مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية” محل عبارة “مستشار شرعي من وزارة العدل” الواردة في الفقرة (1/أ).
2- إحلال عبارة “مدير إدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية عضواً وأميناً” محل عبارة “مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس” الواردة في الفقرة (2/أ).
3- إحلال عبارة “طبيبان نفسيان بدرجة استشاري” محل عبارة “طبيبان نفسيان على الأقل، أحدهما بدرجة استشاري” الواردة في الفقرة (3/أ).
4- إضافة فقرة (الفقرة رقم (7/أ) بالنص الآتي: “ممثل من وزارة العدل عضواً”.
5- إضـافـة فقـرة (الفقـرة رقـم (8/أ) بالنص الآتي: “ممثـل مـن وزارة الداخليـة عضواً”.
6- إضافـة فقـرة (الفقرة رقم (9/أ) بالنص الآتي: “مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً”.
7- إحلال كلمة (ثلاث) محل كلمة “أربع” الواردة في الفقرة (ب) ، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: “مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة”.
8- إضافة عبارة “أو من يفوضه” إلى الفقرة (ج)، لتصبح الفقرة بالنص الآتي: “يعين وزير الصحة - أو من يفوضه - السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله”.
خامساً: إضافة فقرة (الفقرة (ح)إلى المادة (الثامنة) الخاصة باجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالنص الآتي: “يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له”.
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