شكرا لمتابعة خبر عن وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «التقاضي عن بعد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة " التقاضي عن بعد" وأقر دليلها الإجرائي، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وستضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا مثل "تبادل المذكرات، تقديم المستندات والمحررات، عقد جلسة الترافع الإلكترونية، عقد الجلسات عبر الاتصال المرئي، النطق بالحكم، استلام نسخة الحكم، الاعتراض على الأحكام " .
ومن مميزات الخدمة " سرعة التقاضي، تعزيز جودة المخرجات، المحافظة على كافة الضمانات القضائية، استكمال منظومة التحول الرقمي، الارتقاء بجودة الخدمات، تحسين تجربة المستفيدين " .
ويمكن الإطلاع على الدليل الإجرائي من خلال الرابط التالي هنـــــــــا.
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