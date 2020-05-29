شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم تعفي الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والحوامل من الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن إعفاء الموظفين ذوي الأمراض المزمنة والحوامل من مباشرة أعمالهم يوم الأحد القادم.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم منح الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب والتنفس إجازات مرضية، ومنح الموظفين ممن لديهم أرصدة إجازات كبيرة عند تقديم الطلب ويتم التنسيق مع رئيسهم المباشر.

Advertisements

جاء ذلك ضمن الدليل الاسترشادي للعودة لمقرات العمل الذي أصدرته الوزارة، إذ تضمن أنه يتعين على المعفيين من العمل إثبات ظروفهم الصحية مع الالتزام بالعمل عن بعد أو الحضور عند الطلب.

وأفاد الدليل الاسترشادي، بأنه سيتم تفعيل نظام الورديات في العمل للحد من كثرة الموظفين، حيث ستكون ساعات العمل في نظام الورديات سبع ساعات في النهار وست ساعات في المساء وتبديل الموظفين بين الفترات بما تقتضيه مصلحة العمل .

وأشارت إلى الخطوات التي يجب اتباعها حال الاشتباه في الإصابة بالفيروس، وهي الإبلاغ الفوري للجنة للتعامل مع حالات الاشتباه في القطاع وتقويم الحالة بالاتصال على رقم وزارة الصحة 937 للتشخيص المبدئي والحضور إن لزم الأمر، وكذلك عزل الحالة عن الموظفين في مكان مخصص لذلك وعمل إجراءات للمخالطين ومتابعة الحالة الصحية والرفع لإدارة الموارد البشرية عند ثبوت الإصابة وتعقيم وتطهير الموقع بجميع مكوناته.