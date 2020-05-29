شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل وزير الشؤون الإسلامية بعدما لاحظ عدم حضور إمام أحد المساجد بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بزيارة عدد من المساجد في الرياض.

وأثناء جولاته التفقدية، لاحظ الوزير عدم حضور إمام أحد المساجد، فطلب بكل هدوء إفادة الإمام الذى لم يحضر، والتأكد من أنه تم إبلاغه بالفعل بالحضور من عدمه.

كما وجه الوزير بضرورة أن يوضح الإمام ما الذى يحتاجه المسجد حتى يتم توفير بسرعة، وذلك بالتزامن مع عودة الصلاوات في جوامع ومساجد المملكة.