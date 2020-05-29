شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 1581 حالة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1.581 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2.460 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات 458 حالة – رحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 1.581 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 2.460 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما سجل إجمالي عدد الوفيات 458 حالة – رحمهم الله - .

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