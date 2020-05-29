شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة سهلة لضمان تباعد المصلين بالمساجد دون حواجز أو لواصق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو طريقة استعداد أحد المساجد لإستئناف صلاة الجمعة والجماعة لضمان تباعد المصلين بما يمنع خطر العدوى . وثق مقطع فيديو طريقة استعداد أحد المساجد لإستئناف صلاة الجمعة والجماعة لضمان تباعد المصلين بما يمنع خطر العدوى . وأظهر الفيديو الفكرة البسيطة والمميزة لتحقيق التباعد مع اصطفاف المصلين دون وضع حواجز أو شطرطونات أو لواصق ، وذلك بعكس وضع السجاد من العرض إلى الطول . وحظيت الفكرة بإعجاب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالب بتعميم الفكرة في جميع مساجد المملكة .

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