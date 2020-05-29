شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محلات تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): كثفت أمانة منطقة نجران الجولات الميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كثفت أمانة منطقة نجران الجولات الميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن ضبط عدد من المحال التجارية الغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية. وأكدت الأمانة أنها اتخذت ما يلزم حيال هذه المحلات، وقامت بإغلاقها حرصاً على سلامة المواطن والمقيم.

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