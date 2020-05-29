شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية القطيف تغلق مخبز في تاروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): نفذت بلدية القطيف حملة تفتيشية على المخابز بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية والوقائية . نفذت بلدية القطيف حملة تفتيشية على المخابز بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية والوقائية . وأسفرت الحملة عن إغلاق مخبز في تاروت إذ تبين وجود حشرات وسوء مستوى النظافة ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات . Advertisements

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