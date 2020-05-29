شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يكشف حكم ولاية الإبن لتزويج المرأة حال وفاة والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ سعد الخثلان الشخص الأحق بولاية تزويج المرأة حال وفاة والدها .

وقال "الخثلان " في لقاء له على قناة "الرسالة " الفضائية ، أنه لا ولاية لأي شخص في تزويج المرأة مع وجود الأب .

وأضاف أنه في حالة وفاته فالأحق بالولاية عليها ابنها بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً تتوفر فيه شروط الأهليه ، ويكون مقدم على أخيها في ذلك .

جاء ذلك رداً على سؤال جاء فيه : من الأحق بولاية تزويج المرأة الابن أو الأخ إذا كان الأب متوفى؟، ليجيب عليه .