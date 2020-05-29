شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يكشف حكم ولاية الإبن لتزويج المرأة حال وفاة والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الشيخ سعد الخثلان الشخص الأحق بولاية تزويج المرأة حال وفاة والدها .
وقال "الخثلان " في لقاء له على قناة "الرسالة " الفضائية ، أنه لا ولاية لأي شخص في تزويج المرأة مع وجود الأب .
وأضاف أنه في حالة وفاته فالأحق بالولاية عليها ابنها بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً تتوفر فيه شروط الأهليه ، ويكون مقدم على أخيها في ذلك .
جاء ذلك رداً على سؤال جاء فيه : من الأحق بولاية تزويج المرأة الابن أو الأخ إذا كان الأب متوفى؟، ليجيب عليه .
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