شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يحذر من أسباب شائعة وراء زيادة ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين من عادات غير صحية تسبب زيادة ضغط الدم . حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ امراض القلب وقسطرة الشرايين من عادات غير صحية تسبب زيادة ضغط الدم . وأكد "النمر" على ضرورة تجنب العادات التالية لصحة القلب والشرايين والحفاظ على ضغط الدم : 1- زيادة الملح في الطعام . 2- قلة ساعات النوم . Advertisements 3- التوتر النفسي "الزعل" 4- زيادة الوزن 5- التدخين 6- قلة الرياضة كما أشار إلى أن فرط نشاط الغدة الدرقية من أسباب زيادة ضغط الدم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النمر» يحذر من أسباب شائعة وراء زيادة ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.