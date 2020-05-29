شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهورة سناب تنتقد هيئة الأمر بالمعروف في الرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقدت مشهورة سناب شات، هيفاء الطويلعي، ما اتخذته هيئة الأمر بالمعروف في الرس بشأنها.

وأوضحت الفتاة، التى تعمل في مهنة الغوص، أن الهيئة اتهمتها بأنها أخلت بالآداب، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك.

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وأضافت أن الاتهامات التى وجهتها لها الهيئة تسببت في إلحاق الضرر بها، حيث تم إيقاف خدماتها، الأمر الذى دفع بحرس الحدود إلى رفض إصدار تصريح لها، وتعطل عملها.

وأكدت أن الضابط الذى شاهد الأدلة التى قدمت ضدها انصدم لكون هذه الأدلة لا توجد بها أى رذيلة ولا تخل بالآداب.

ولفت إلى أنه تم انتقادها بأنها تغوص مع الرجال، مضيفة أنها لم تفعل أى شئ مخالف لكونها في الأساس تعمل غواصة رسمية ومعها رخصة بذلك.