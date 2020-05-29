شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في وفاة مبتعث سعودي بالولايات المتحدة في ظروف غامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

تحقق الشرطة الأمريكية بمتابعة سفارة المملكة في واشنطن في وفاة المبتعث " خالد بن سعد الشهراني " في ظروف غامضة .

وكشف شقيق المبتعث "الشهراني " –يرحمه الله - ، أن شقيقه "35 " عام توفي في مدينة سموكي ماونتن بولاية تينيسي الأمريكية .

وأضاف أنه مبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم ، مشيراً إلى أنه تلقى الخبر الصادم من زوجة شقيقه الراحل المبتعثة أيضاً بالولايات المتحدة وأنهما لديهما ثلاثة أطفال .

وقال أنه يتابع القضية مع السفارة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية إذ أن ظروف الوفاه غامضة .