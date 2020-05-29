شكرا لمتابعة خبر عن موقف الطلاب الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي من آداء الإختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد مركز قياس اليوم الجمعة من الإختبار التحصيلي سيتم لجميع الطلاب والطالبات حتى الذين لا يمتكلون جهاز حاسب آلي أو لاب توب . أكد مركز قياس اليوم الجمعة من الإختبار التحصيلي سيتم لجميع الطلاب والطالبات حتى الذين لا يمتكلون جهاز حاسب آلي أو لاب توب . ودعا "قياس " لمتابعة حسابات هيئة تقويم التعليم والتدريب للإعلان عن أي مستجدات وبدائل من لا يملك الأجهزة ، موجهاً رسالة إطمئنان للجميع بآداء الإختبار. ويمكن معرفة متطلبات الاختبار التحصيلي عن بُعد عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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