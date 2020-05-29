شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استرداد دعم «حساب المواطن» حال عدم سحب المستفيد له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب المواطن اليوم الجمعة أنه لا يتم سحب مبالغ الدعم بعد إيداعها حال عدم صرف المستفيدين لها .

وقال "حساب المواطن " أن مبالغ الدعم مستحقات المستفيدين ولايستردها للبرنامج ويمكن سحبها في أي وقت .

جاء ذلك رداً على تساؤل مواطن حالت ظروفه دون سحب بلغ الدعم المخصص له .