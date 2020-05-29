شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استرداد دعم «حساب المواطن» حال عدم سحب المستفيد له والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد حساب المواطن اليوم الجمعة أنه لا يتم سحب مبالغ الدعم بعد إيداعها حال عدم صرف المستفيدين لها .
وقال "حساب المواطن " أن مبالغ الدعم مستحقات المستفيدين ولايستردها للبرنامج ويمكن سحبها في أي وقت .
جاء ذلك رداً على تساؤل مواطن حالت ظروفه دون سحب بلغ الدعم المخصص له .
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