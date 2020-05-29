بالصور .. إنقاذ شجرة معمرة بالمذنب بعد تعرضها للسقوط

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم من إنقاذ شجرة معمرة بعدما سقطت في إحدى شعاب المحافظة . تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم من إنقاذ شجرة معمرة بعدما سقطت في إحدى شعاب المحافظة . وفور تلقي البلاغ ،نجح رجال المكتب بمساندة فرع خدمات المياه في إعادة شجرة الطلح للتربة وريها إذ تعتبر من العلامات التاريخية بالمحافظة كونها شجرة عريقة تمتد لعشرات السنين . Advertisements ونالت جهود "البيئة " إعجاب المواطنين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي للمحافظة علىها .

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