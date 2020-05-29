شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة الطيران المدني: لا نشجع على السفر إلا في الضرورة القصوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى. نصح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى. وأكد، خلال مداخلة له في برنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية، أنه لا يسمح للشخص بدخول المطار إلا ومعه تذكرة إلكترونية وكمامة. وأضاف أنه سيتم فحص درجة حرارة المسافر، وفي حال كان درجة حرارته مرتفعة أو يشتبه في إصابته بأى فيروس من الفيروسات فلن يسمح له بالسفر، وذلك حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.

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