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نفت قطر وجود نية لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن ”المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاطئة تمامًا ولا أساس لها“.
وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج أنباء عن انسحاب وشيك لقطر من المجلس التي تأسس عام 1981 ومقره الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوعين، أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد رسمي من قطر على أنباء “مغادرتها” لمجلس التعاون الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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