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تّحقق الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، في جريمة قتل ربة منزل ستينية على يد عاملتها المنزلية، إذ سددت لها 9 طعنات متفرقة.
وقامت العاملة وهي من جنسية أوغندية، بطعن المواطنة بسلاح أبيض حتى أردتها قتيلة، فيما تُشير المعلومات إلى أنها تعمل لديها منذ 3 أشهر فقط.
وألقت الجهات الأمنية، القبض على العامة التي تحصنت في إحدى غرف المنزل..، كما وجدت بها طعنة يشتبه في محاولتها الانتحار.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في وفاة مواطنة بـ 9 طعنات على يد عاملتها المنزلية بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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