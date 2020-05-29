التحقيق في وفاة مواطنة بـ 9 طعنات على يد عاملتها المنزلية بالمجاردة

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تّحقق الجهات الأمنية في محافظة المجاردة، في جريمة قتل ربة منزل ستينية على يد عاملتها المنزلية، إذ سددت لها 9 طعنات متفرقة.

وقامت العاملة وهي من جنسية أوغندية، بطعن المواطنة بسلاح أبيض حتى أردتها قتيلة، فيما تُشير المعلومات إلى أنها تعمل لديها منذ 3 أشهر فقط.

وألقت الجهات الأمنية، القبض على العامة التي تحصنت في إحدى غرف المنزل..، كما وجدت بها طعنة يشتبه في محاولتها الانتحار.

