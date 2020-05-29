“الطيران المدني” تعلن عن الإجراءات التي يجب على المسافر القيام بها قبل وأثناء سفره

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، ليكون إطاراً إرشادياً للمسافرين بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيمر بها المسافر، بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها.

ووفقا للدليل الإرشادي للمسافر فهو يلتزم بمسؤوليات، وهي:

– إتمام عملية شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط،

– الحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين،

– قياس درجة حرارة المسافر في المطار،

– تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها.

أثناء الدخول إلى المطار:

– يُمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة،

– ارتداء الكمّامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة،

– الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا،

– يُسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة،

– تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب،

– الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات، وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

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وأشار الدليل إلى قيام هيئة الطيران بتوفير المعقمات في جميع مطارات المملكة الـ 28، وألزمت العاملين فيها والطواقم الجوية بما يلي:

-الفحص الطبي، وتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية،- تطهير جميع المطارات بشكل مستمر “كل 3 ساعات”،

-تطهير جميع الطائرات المستخدمة في مرحلة استئناف الرحلات الجوية بعد كل رحلة،

-جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدّد، بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات،

– تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.

كما اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات الوقائية في المطارات عند المغادرة:

– إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران في المطارات واقتصار شرائها على الوسائل الإلكترونية فقط،

– الالتزام بحضور المسافرين إلى المطار قبل الرحلة بساعتين،

– اقتصار دخول المطار على المسافرين فقط، ويُستثنى من ذلك المرافقون لكبار السن وذوي الإعاقة،

– قياس درجة حرارة المسافر في المطار،

– الالتزام بلبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول للمطار، وسيُمنع من السفر من لا يلتزم بلبسها،

-تعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة،

– تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام من خلال مواقع التطهير الخاصة بها.

وكشفت الهيئة عن وضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسليم الأمتعة، واعتمدت كذلك الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية، كما أقرت الهيئة تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار.

كما سيتم تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة، وفي الطائرة سيلتزم جميع الملاّحين والركّاب بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، وتطبيق التباعد بين المسافرين بتخصيص مقاعد شاغرة بين الركاب.

