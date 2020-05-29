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أقرّ وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، أمس (الخميس)، تمديد ساعات العمل في المرافق العدلية إلى الساعة 6:30 مساءً، بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل.
وأكدت الوزارة استمرارها في تقديم الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة جميعها، ما يغني المراجعين عن زيارة المرافق العدلية، عبر بوابة “ناجز” ومركز التواصل الموحد.
وبينت أنها ستستقبل المراجعين للخدمات التي تتطلب الحضور بداية من تاريخ 22 شوال، في حين يبدأ تفعيل مسار التقاضي عن بعد لجميع الجلسات الملغاة في جميع المحاكم من تاريخ 15 شوال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع تعليق الحضور لمقرات العمل.. “العدل” تمدد الدوام إلى 6:30 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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