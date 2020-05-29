- 1/2
- 2/2
︎ :
.
أطلق برنامج التعاملات الإلكترونیة الحكومیة “يسّر”، الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل في الجهات الحكومية.
وأوضح البرنامج، أن الدليل الإرشادي يتضمن 5 خطوات لتطبيق الإجراءات التقنية عند العودة للعمل في الجهات الحكومية في ظل التعايش مع “كورونا”.
ونوه إلى أن الدليل الإرشادي يهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لأداء مهامها وفق أفضل الممارسات التقنية عند العودة إلى مقرات العمل بعد جائحة كورونا، والتأكد من جاهزية الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها عند تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة باستمرارية الأعمال.
ولفت إلى أن أهداف الدليل تشمل أيضاً اتباع أفضل الممارسات في مجال التعافي من الكوارث..، واتباع أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بيئة العمل بالجهات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر “يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بالقطاع العام.. وهذه أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.