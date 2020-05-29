“يسّر” يطلق الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بالقطاع العام.. وهذه أهدافه

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أطلق برنامج التعاملات الإلكترونیة الحكومیة “يسّر”، الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة للعمل في الجهات الحكومية.

وأوضح البرنامج، أن الدليل الإرشادي يتضمن 5 خطوات لتطبيق الإجراءات التقنية عند العودة للعمل في الجهات الحكومية في ظل التعايش مع “كورونا”.

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ونوه إلى أن الدليل الإرشادي يهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لأداء مهامها وفق أفضل الممارسات التقنية عند العودة إلى مقرات العمل بعد جائحة كورونا، والتأكد من جاهزية الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها عند تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة باستمرارية الأعمال.

ولفت إلى أن أهداف الدليل تشمل أيضاً اتباع أفضل الممارسات في مجال التعافي من الكوارث..، واتباع أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في بيئة العمل بالجهات الحكومية.



