متحدث “الطيران المدني”: لا ننصح بالسفر إلا للضرورة القصوى.. ولن نتساهل بالإجراءات (فيديو)

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أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن الهيئة لا تُشجع على السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية.

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وقال الروساء في مداخلة مع برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، إن الهيئة لن تتساهل مع المُسافرين في الإجراءات الاحترازية المُطبقة داخل المطارات، مشيراً إلى أن الراكب لن يدخل المطار دون وجود تذكرة إلكترونية معه أو إذا لم يرتد الكمامة.

وأضاف أن الدليل الإرشادي للمُسافر الذي أصدرته الهيئة يتعامل مع المُسافرين منذ دخول المطار وحتى انتهاء الرحلة..، مبيناً أنه سيتم فحص المُسافر حرارياً وسيجرى استبعاده من الرحلة إذا كانت درجة حرارته مُرتفعة أو ظهرت عليه أي علامات اشتباه بـ”كورونا”.

ولفت إلى أن الهيئة مُلتزمة بالتعليمات وستحافظ على التباعد الاجتماعي داخل الطائرة من خلال ترك مقعد بين كل راكب وآخر.