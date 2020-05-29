︎ :
.
أعلن تطبيق توكلنا، أنه من الممكن ممارسة رياضة المشي داخل الحي أثناء منع التجول “بدون تصريح” في جميع مناطق المملكة.
وشدد تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.
يذكر أن تطبيق توكلنا كشف في وقت سابق، عن الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض منح التصريح لممارسة المشي لمدة ساعة والذي تم تفعيله في التطبيق قبل عدة أيام.
وردًا على استفسار من مواطن فشل في الحصول على تصريح المشي لمدة ساعة؛ قال تطبيق توكلنا: إن رفض تصريح رياضة المشي في مناطق منع التجول الجزئي يكون لواحد من الأسباب التالية:
لا يسمح بطلبه أثناء فترة السماح بالتجول.
التواجد خارج السكن أثناء طلب التصريح.
تجاوز الحد اليومي والمحدد بمرة واحدة.
وأشار تطبيق توكلنا إلى أنه يمكن لوزارة الصحة منع أي تصريح لدواعٍ صحية.
وكان تطبيق توكلنا كشف في وقت سابق عن شروط تصريح المشي حيث قال إن تصريح رياضة المشي يكون في فترة المنع أثناء منع التجول الجزئي، وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي لمدة ساعة.
وأوضح أن التصريح يكون لمرة واحدة باليوم ومحدودًا بنطاق 1 كم من السكن..، كما يشترط مرور 12 ساعة على الطلب السابق، والتواجد في السكن عند الطلب، وعدم استخدام المركبة.
ويتم التصريح لعدد 3 أشخاص بالمشي معًا كحد أقصى مع حصول كل منهم على تصريح مستقل.
كانت هذه تفاصيل خبر توكلنا: من الممكن ممارسة رياضة المشي داخل الأحياء بدون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.