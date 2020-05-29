الزعاق: يوم 29 شوال سيحدث كسوف للشمس يمكن رؤيته في هذه المناطق (فيديو)

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه سيحدث كسوف للشمس صباح يوم الأحد 29 شوال الجاري الموافق 21 من يونيو.

وأضاف الزعاق أن الكسوف سيشاهد حلقياً على جنوب المملكة ناحية جازان واليمن وسلطنة عمان، وفي باقي دول الخليج سيشاهد ككسوف جزئي، مبيناً أن الكسوفات 3 أنواع (كامل وجزئي وحلقي) وأميزها الكسوف الحلقي.

وأشار إلى أن الكسوف من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة السابعة و12 دقيقة، ويصل لقمته في تمام الساعة الثامنة و23 دقيقة، وينتهي الساعة التاسعة و44 دقيقة صباحاً.