«الخثلان» يوضح حكم التباعد ولبس الكمامة والتحية بالمساجد

بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور الشيخ سعد الخثلان، أحكام الصلاة في المساجد والجوامع في ظل جائحة كورنا، ومنها التباعد بالمسجد، ولبس الكمامة، والتحية بعد الصلاة، وصلاة النافلة بالمسجد.
وقال الخثلان –عبر حسابه على تويتر– إنه «في الظروف الحالية، لا حرج في التباعد بين المصلين عند صلاتهم في المساجد؛ لأن التراص بين المصلين مستحب وليس واجبًا عند جمهور الفقهاء، وحتى عند القائلين بالوجوب لا يجب في الظروف الحالية؛ اتقاء لانتقال العدوى»، وأضاف: «وهذا كله بشرط عدم الانفراد خلف الصف؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم–: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)».
وتابع الخثلان قائلًا: «يجوز لبس الكمامات أثناء الصلاة في المساجد في الظروف الحالية؛ لأن تغطية الفم والأنف في الصلاة غاية ما فيها أنها مكروهة، ولا تصل إلى التحريم عند عامة الفقهاء، وتزول الكراهة بالحاجة، والحاجة في الظروف الحالية قائمة».
وأضاف «الأفضل أن تصلى صلاة النافلة التي قبل صلاة الفريضة وبعدها في البيت (حتى في غير الظروف الحالية) لقول النبي –صلى الله عليه وسلم–: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق عليه».
وأشار الخثلان إلى أنه «ينبغي ترك المصافحة عند التقاء جماعة المسجد، والاكتفاء بإلقاء التحية. وعلى الناس أن يعذر بعضها بعضًا في مثل هذه الظروف».
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أعلنت رفع الإيقاف عن صلاة الجماعة بالمساجد، وأن أول صلاة ستكون صلاة فجر الأحد القادم 8 شوال.
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