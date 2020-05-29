«تقويم التعليم» تطمئن الطلبة: بدائل لمن لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم توفير بدائل للطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي لأداء الاختبارات، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة –عبر تويتر- أن «من لا يملك جهازًا، سيتم توفير بدائل له لتقديم الاختبار، وسيتم الاعلان عن ذلك، تابع حسابات الهيئة، والكل سيختبر فلا تقلقوا».

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في الملف، وكذلك إرسال بريد إلكتروني بموعد الاختبار واسم المقر، جاء ذلك ردًّا على استفسارات متعددة من الطلبة، ذكروا فيها انهم لا يملكون جهاز «لاب توب»، أو أخطأوا واختاروا أنهم يملكون جهازًا على غير الحقيقة، متسائلين عن كيفية أداءهم للاختبارات.

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