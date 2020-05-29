وزارة الصحة: تسجيل 1581 إصابة جديدة بكورونا.. إجمالي الوفيات 458

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 81766، في حين بلغت إجمالي حالات التعافي 57013، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 458 حالة، وتم تسجيل 17 حالة وفاة، و2460 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقدمت وزارة الصحة، في وقت سابق، 8 إرشادات لمن يشتكي من أي أعراض تنفسية كالحرارة والكحة أو ضيق التنفس وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأوضحت أن من لديه الأعراض السابقة تجنب الزيارات العائلية، والتجمعات، والعناق والتقبيل واللمس والمصافحة، ولمس الوجه أثناء الزيارة، ولمس الأسطح ومستلزمات أخرى.

وطالبت وزارة الصحة من يعانون الأمراض التنفسية ارتداء الكمامة القماشية؛ لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ، وتغطية (الفم والأنف عند العطاس أو الكحة) باستخدام المنديل أو المرفق، والحفاظ على مسافة آمنة والامتناع عن مشاركة الأطعمة والمشروبات.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المقصود بـ(R0)، عند الحديث عن كورونا ومستوى انتشار الوباء، وقال: تردنا أسئلة كثيرة عن (R0)، وسنقدم شرحًا للتعريف بها المصطلح، موضحًا أنه مرتبط بالمنظمات والمراكز الصحية المعنية بالأوبئة، ويعني أن الشخص الواحد ينقل العدوى إلى عشرة آخرين، والمصابون الـ10 ينقلون العدوى لـ100، والمائة إلى ألف، وذلك خلال فترة حضانة الفيروس التي تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

وأكد أن هذا معدل إذا كان أقل من ذلك يكون الانتشار أبطأ وأقل سرعة، وقد سجل (R0) في المملكة العربية السعودية ما بين 4 تقريبًا، ثم بدأ في النزول باتجاه الرقم واحد وهذا أمر جيد، مشيرًا إلى أن السبب في هذا الانخفاض يرجع إلى الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الدولة، وتمسك المجتمع والتزامه بالسلوكيات الصحية.

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