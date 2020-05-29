شككت فيما يتم تداوله حول الملف
كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول انبعاث رائحة حريق ببعض أحياء الدمام، مشيرةً إلى أن مردم النفايات البلدية ليس هو المصدر وأنه يعمل بشكل طبيعي ولا توجد به حرائق.
وذكرت الأمانة –عبر حسابها على تويتر– أنه إشارةً إلى ما يتم تداوله حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية، فإن أمانة المنطقة تؤكد عدم صحة الخبر.
وأضافت أمانة المنطقة الشرقية أنه لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة عن المردم، وأن العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أنه تتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة من قبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ –لا سمح الله– يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت قناة الإخبارية نقلت عن مراسلتها في الدمام، أن سبب رائحة الحريق التي انتشرت في بعض أحياء الدمام هو مردم نفايات.
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كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية ترد على «رائحة حريق الدمام»: مردم نفايات البلدية «بريء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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