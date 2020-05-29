النيابة تأمر بالقبض على شخص أساء لأهالي إحدى المناطق

بعد ظهوره عبر مقطع متداول بمواقع التواصل..
أمرت النيابة العامة، بإلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسيء لأهالي إحدى المناطق.
وذكرت معلومات، أن النيابة العامة اتخذت قرارها عقب ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، حيث إن المقطع المتداول يثير نعرات التعصب ونشر الكراهية بين أفراد المجتمع.
وأمر النائب العامّ بالقبض على صاحب المقطع المتداول، بناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وبعد إجراءات البحث والتحري، والتأكّد من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.
يذكر أن النيابة العامة أمرت في يناير الماضي، بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية، ضد شخص ظهر في مقطع متداول يتضمن إساءة لأبناء إحدى المحافظات.
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