اخبار السعوديه

النيابة تأمر بالقبض على شخص أساء لأهالي إحدى المناطق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بعد ظهوره عبر مقطع متداول بمواقع التواصل..

أمرت ‏النيابة العامة، بإلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسيء لأهالي إحدى المناطق.

وذكرت معلومات، أن النيابة العامة اتخذت قرارها عقب ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، حيث إن المقطع المتداول يثير نعرات التعصب ونشر الكراهية بين أفراد المجتمع.

وأمر النائب العامّ بالقبض على صاحب المقطع المتداول، بناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وبعد إجراءات البحث والتحري، والتأكّد من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

Advertisements

يذكر أن النيابة العامة أمرت في يناير الماضي، بتحريك الدعوى الجزائية العامة، استنادًا للمادة ١٧ من نظام الإجراءات الجزائية، ضد شخص ظهر في مقطع متداول يتضمن إساءة لأبناء إحدى المحافظات.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة تأمر بالقبض على لاعب دولي سابق روج شائعات حول إعادة فتح المساجد

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تأمر بالقبض على شخص أساء لأهالي إحدى المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا