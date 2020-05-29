شرطة مكة تطيح بمواطن روج لبيع تصاريح التنقل بين المناطق

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، من القبض على شخص روج لبيع تصاريح التنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة الرائد محمد الغامدي؛ إن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بشخص يروج لبيع تصاريح تنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول بمقابل مالي، مستغلًّا الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع.

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وأوضح الرائد الغامدي أن الجاني مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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