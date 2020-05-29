تطبيق «توكلنا» يحدد الجهة المسؤولة عن تصريح الموعد الطبي

ردًّا على مشكلة مواطنة

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة لإصدار تصاريح التنقل؛ الجهة المسؤولة عن تصريح «الموعد الطبي». وذكر التطبيق –عبر تويتر– أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي، عبر المجلس الصحي السعودي. وأشار إلى أن تصريح الموعد الطبي سوف يظهر للمستفيد عبر تطبيق «توكلنا» بهاتفه المحمول. Advertisements جاء ذلك ردًّا على مشكلة تواجهها مواطنة، قالت فيها «عندي موعد ٥:٣٠ ما أقدر أطلع تصريح من توكلنا، وما أقدر أطلع تصريح من أسعفني، وما أقدر أطلع تصريح من موعد.. لازم أروح الموعد، ما أبي ينكتب لي مخالفة عدم التزام.. ما أبي أدفع عشرة آلاف». اقرأ أيضا: تطبيق «توكلنا» يعلن الأثر المباشر لتجاوز «وقت التصريح»

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