الجمارك تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو

بينها مواد غذائية وبناء ومركبات ومعدات.. تراوحت بين 0.5% و15%
كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن قائمة السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارًا من 10 يونيو المقبل، وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 / 8 / 1441هـ.
وشملت القائمة عددًا من السلع، من بينها مواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5% و15%.
ويمكن الاطلاع على القائمة كاملة
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