الجمارك تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها اعتبارًا من 10 يونيو

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن قائمة السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارًا من 10 يونيو المقبل، وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 / 8 / 1441هـ.

وشملت القائمة عددًا من السلع، من بينها مواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5% و15%.

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ويمكن الاطلاع على القائمة كاملة

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