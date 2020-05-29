السعودية اليوم / المملكة تنظم بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًا الثلاثاء المقبل



الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف يبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).

‏ وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة / أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.

ويمكن لمن يرغب من وسائل الإعلام والإعلاميين إرسال أسئلتهم من الآن وإلى ما قبل انعقاد الحدث بساعتين، على البريد الالكتروني (

كما سيتم لهذه المناسبة اطلاق هاشتاق (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الانجليزية هاشتاق ( #FundForYemen).

// انتهى //

15:49ت م

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الرياض 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر المناحين لليمن 2020م افتراضيًا؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.وسيعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسوف يبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).‏ وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة / أنطونيو غوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.وعقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام يشارك فيه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية ميليسا فليمنج.ويمكن لمن يرغب من وسائل الإعلام والإعلاميين إرسال أسئلتهم من الآن وإلى ما قبل انعقاد الحدث بساعتين، على البريد الالكتروني ( [email protected] ) أو الواتس آب (19172249751+) للغة العربية، وفيما يخص اللغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني ( [email protected] ) أو الواتس آب (+41 79 472 9750)، وللحصول على مزيد من المعلومات عن المؤتمر أو المؤتمر الصحفي أو الرغبة في الاستفسار عن كيفية إرسال الأسئلة الرجاء التواصل مع الأستاذة آلاء الغامدي على البريد الالكتروني ( [email protected] ) أو الوتس آب (+966507032777).كما سيتم لهذه المناسبة اطلاق هاشتاق (#مؤتمر_المانحين_لليمن) وهاشتاق (#معا_لدعم_اليمن) وباللغة الانجليزية هاشتاق ( #FundForYemen).// انتهى //15:49ت م0062

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.