السعودية اليوم / إمارة نجران تعلن جاهزيتها لاستقبال الموظفين بحزمة من التدابير



نجران 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

أنهت إمارة منطقة نجران تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة, استعداداتها لعودة العمل في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، معلنة جاهزيتها نحو عودة آمنة للموظفين ابتداءً من الأحد المقبل.

وأوضح وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي أن الإمارة فرضت حزمة التدابير لتأمين سلامة الموظفين؛ عقب اعتماد سمو أمير المنطقة خطة عودة العمل إليها، إذ جرى نصب بوابات للتعقيم الذاتي، وكاميرات حرارية لفحص الموظفين عند دخولهم، إلى جانب تغطية جميع المكاتب والممرات بلوازم التعقيم، وتأمين الكمامات لكل الموظفين.

كما جرى تعقيم جميع المداخل والمكاتب والصالات والممرات والأبواب، ضمن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الإمارة لاستقبال موظفيها.

// انتهى //

14:59ت م

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