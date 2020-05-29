السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُشدد الرقابة على مندوبي التوصيل بالمنطقة



الدمام 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واس

شددت أمانة المنطقة الشرقية، رقابتها على مندوبي التوصيل ومستخدمي تطبيقاته بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها للحد من انتشار

وقامت الفرق الميدانية التابعة لإدارة صحة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة، بالتدقيق على الطرود والشحنات خلال توصيلها إلى العملاء وآلية اتباع المندوبين لإجراءات الوقاية وكيفية العمل بها وتطبيقها، ومراقبتها لعملية تطهير المنتجات وتغليفها بالتغليف الآمن ليتم إيصالها إلى العميل بعد مرورها بعدد من إجراءات الوقاية.

وأكدت أمانة الشرقية، حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية خصوصاً مع مستخدمي تطبيقات التوصيل واتباعهم لتلك الإجراءات لضمان سلامة الجميع من هذا الفيروس والقضاء عليه.

// انتهى //

14:40ت م

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الدمام 06 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م واسشددت أمانة المنطقة الشرقية، رقابتها على مندوبي التوصيل ومستخدمي تطبيقاته بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) .وقامت الفرق الميدانية التابعة لإدارة صحة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة، بالتدقيق على الطرود والشحنات خلال توصيلها إلى العملاء وآلية اتباع المندوبين لإجراءات الوقاية وكيفية العمل بها وتطبيقها، ومراقبتها لعملية تطهير المنتجات وتغليفها بالتغليف الآمن ليتم إيصالها إلى العميل بعد مرورها بعدد من إجراءات الوقاية.وأكدت أمانة الشرقية، حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية خصوصاً مع مستخدمي تطبيقات التوصيل واتباعهم لتلك الإجراءات لضمان سلامة الجميع من هذا الفيروس والقضاء عليه.// انتهى //14:40ت م0051

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