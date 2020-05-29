السعودية | “الصحة”: تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 81766

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 6 دقائق - 3:36 مساءً, 29 مايو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 مايو 2020، تسجيل (1581) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2460) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (57,013) حالة ولله الحمد.



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