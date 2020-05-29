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الهند تسجل قفزة في إصابات كورونا وتتجاوز الصين في الوفيات

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سجلت الهند اليوم الجمعة عن قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيلها 7466 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أكبر ارتفاع تسجله البلاد في الإصابات اليومية حتى الآن.

ويأتي هذا الارتفاع في حالات الإصابة اليومية في الهند في الوقت الذي تخفف فيه الحكومة من تدابير الإغلاق.

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وقالت وزارة الصحة الهندية في تقريرها اليومي إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 165799 حالة.

وأوضحت الوزارة أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها أكثر من 7000 حالة إصابة خلال 24ساعة ، ويأتي ذلك بعد أسبوع شهدت فيه البلاد تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة يوميا.

وأضافت الوزارة أن 175 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4706 حالة، لتتجاوز الهند بذلك حصيلة الوفيات المسجلة في الصين، التي ظهر بها الفيروس أواخر العام الماضي.

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